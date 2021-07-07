Островский взял на контроль расследование гибели людей при пожаре в Починке. Фото: администрация Смоленской области.

Глава региона Алексей Островский выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших при пожаре, который произошел этой ночью в Починке, сообщает администрация Смоленской области.

Также Губернатор поручил руководителям профильных органов исполнительной власти оказать им материальную помощь.

Предварительно установлено, что в результате пожара погиб один взрослый и пятеро детей.

«Глубоко потрясен произошедшей трагедией. Особенно горько осознавать, что в пожаре погибли дети. Соболезную родным и близким в связи с таким безутешным горем. Поручил оказать помощь родственникам погибших.

Причины трагедии будут установлены, но в любом случае, я снова обращаюсь к смолянам с убедительной просьбой – не теряйте бдительности. Будьте внимательны и осторожны. Во многом именно от этого зависит жизнь дорогих нам людей», - сказал Алексей Островский.

Губернатор поручил начальнику Департамента по социальному развитию Елене Романовой оперативно выехать в Починок, чтобы детально разобраться в ситуации и на месте решать все возникающие вопросы. Также к месту происшествия направлен психолог.

Кроме этого, Алексей Островский направил письма в адрес начальника Следственного комитета РФ по Смоленской области Анатолия Уханова и прокурора Смоленской области Сергея Карапетяна с просьбой взять на особый контроль расследование обстоятельств, приведших к гибели людей.

Ранее мы рассказывали, что при пожаре жилого дома на улице Свердлова в Почине пострадали люди.