В Смоленске уничтожили более 12 тонн яблок неизвестного происхождения. Фото: Смоленская таможня.
Сотрудники Смоленской таможни задержали автомобиль с яблоками, который ехал со стороны Республики Беларусь в объезд официальных фитосанитарных контрольных постов.
У перевозчика отсутствовали какие-либо документы, подтверждающие происхождение и безопасность 12,5 тонны яблок.
Фрукты неустановленного происхождения, качества и безопасности уничтожены путем захоронения после предварительного измельчения на полигоне ТКО и отходов производства Смоленской области.
Нарушитель — гражданин Республики Беларусь, был привлечен Управлением Россельхознадзора к административной ответственности.
Ранее смоленские таможенники задержали 15 тонн овощей из списка эмбарго.