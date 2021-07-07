В Смоленске уничтожили более 12 тонн яблок неизвестного происхождения. Фото: Смоленская таможня.

Сотрудники Смоленской таможни задержали автомобиль с яблоками, который ехал со стороны Республики Беларусь в объезд официальных фитосанитарных контрольных постов.

У перевозчика отсутствовали какие-либо документы, подтверждающие происхождение и безопасность 12,5 тонны яблок.

Фрукты неустановленного происхождения, качества и безопасности уничтожены путем захоронения после предварительного измельчения на полигоне ТКО и отходов производства Смоленской области.

Нарушитель — гражданин Республики Беларусь, был привлечен Управлением Россельхознадзора к административной ответственности.

Ранее смоленские таможенники задержали 15 тонн овощей из списка эмбарго.