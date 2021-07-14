Смолянин перевел телефонному мошеннику 220 тысяч с кредитной карты. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию Смоленска обратился местный 56-летний житель с заявлением о хищении денег обманным путем, сообщает УМВД России по Смоленской области.

Со слов мужчины, еще в конце июня ему позвонил неизвестный, представился сотрудником службы безопасности банка и сказал, что на имя гражданина пытаются оформить кредит.

Под предлогом отмены операции по оформлению кредита звонивший ввел смолянина в заблуждение, и тот направился к банкомату, где перевел 220 тысяч рублей с кредитной карты на неустановленный расчетный счет.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Напомним, смоленский предприниматель вернул 1,5 млн долга после ареста BMW X5.