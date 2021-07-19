Количество случаев незаконного вмешательства в деятельность железнодорожного транспорта на МЖД за полгода 2021 года снизилось на 5%. Фото: пресс-служба МЖД.

Кроме того, на объектах железнодорожной инфраструктуры обнаружено 46 оставленных без присмотра предмета. Это в 8 раз меньше, чем в 2020 году. МЖД напоминает, забытые вещи создают проблемы для движения поездов. В каждом таком случае состав задерживается, а отправляется в рейс только после осмотра правоохранительными органами.

С целью предупреждения и пресечения противоправной деятельности на Московской железной дороге реализуется комплекс мероприятий совместно с сотрудниками транспортной полиции и подразделений транспортной безопасности.

Московская железная дорога напоминает, что незаконное вмешательство в деятельность железнодорожного транспорта оказывает негативное влияние на работу столичной магистрали, в том числе на движение пассажирских поездов, и влечет за собой как административную, так и уголовную ответственность