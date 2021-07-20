Замена теплосетей продолжается на Нормандии-Неман в Смоленске. Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

В настоящее время работы, проводимые здесь, подходят к завершению – «Квадра» уже обновила более 800 метров тепломагистрали. На данный момент ведётся замена старых водопроводных сетей, чтобы в будущем уберечь дорожное покрытие от повреждений.

В дальнейшем рабочие планируют обновить тротуары, обустроить дорожное основание и произвести укладку асфальта. В пресс-службе администрации города Смоленска отмечают, что Нормандия-Неман является одним из самых сложных объектов дорожного ремонта в этом году. Замена подземных сетей – самая трудоемкая часть работы.

Ранее "КП" писала, что в Смоленске ремонт дорог начался в Промышленном районе города. Работа "кипит" на проспекте Строителей.