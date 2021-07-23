ФОК в Красном бору начали строить в Смоленске. Фото: администрация г. Смоленска.

Комплекс открытого типа будет строиться по программе «Развитие физической культуры и спорта в Смоленской области» федерального проекта «Спорт – норма жизни».

– В настоящее время произведена разметка территории, снятие почвенно-растительного слоя грунта, планировка, устройство основания из песка, – прокомментировали в городской администрации. – Аукционы на оснащение объекта проведены.

В администрации сообщают, что открыть комплекс планируют в 2021 году.

Ранее "КП" писала, что социальные учреждения ремонтируют в Смоленской области. Активная работа идёт во многих муниципалитетах