Итоги проведения ЕГЭ подвели в Смоленской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

В администрации региона обсудили проведение единого государственного экзамена в 2021 году. На совещании отметили, что были учтены все рекомендации Роспотребнадзора в период пандемии, включая масочный режим, регулярную дезинфекцию помещений и термометрию.

В Смоленской области был открыт 31 пункт проведение экзамена, 12 для сдачи ЕГЭ на дому. Наиболее востребованными предметами у школьников стали обществознание, биология и физика. Самый высокий средний балл – по русскому языку. В этом году в Смоленской области 59 «стобалльников», а выпускник Лицея имени Кирилла и Мефодия набрал высший балл сразу по двум предметам – физике и профильной математике.

Помимо экзаменов, на совещании затронули и тему выпускного. Во многих регионах страны проводятся балы выпускников аналогичные «Алым парусам» в Санкт-Петербурге. Подобные мероприятия планируют провести и в Смоленской области в следующем году, если это позволит сделать эпидемиологическая обстановка.

Ранее "КП" писала, что социальные учреждения ремонтируют в Смоленской области. Активная работа идёт во многих муниципалитетах.