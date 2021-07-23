В Смоленской области 1718 несовершеннолетних получили работу. Фото: Служба занятости населения Смоленской области.

Сотрудники Службы занятости Смоленской области рассказали о трудоустройстве подростков в 2021 году. Всего с начала года 1718 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет получили работу в свободное от учебы время. Приоритетным правом пользовались дети, оставшиеся без родителей или живущие в малообеспеченных, неполных и многодетных семьях.

Временное трудоустройство поможет приобщить подростков к труду, материально поддержать малообеспеченные семьи и снизить уровень преступности среди несовершеннолетних, отмечают в Службе.

В то же время летом был заключен договор между службой занятости и Детским экологическим центром. Работу получили 10 учащихся школ Рудни. Подростки занимались благоустройством территорий и ухаживали за местами захоронений участников ВОВ.

Ранее "КП" писала о том, что итоги проведения ЕГЭ подвели в Смоленской области. Учащиеся продемонстрировали высокие результаты, экзамены прошли без сбоев.