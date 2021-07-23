Директор пилорамы в Холм-Жирковском районе получил штраф за смерть работника. Фото: Алексей БУЛАТОВ

9 февраля 2021 года директор пилорамы допустил к работе на станке подсобного рабочего, который не проходил обучение и не инструктировался по мерам безопасности на указанной технике. Подсудимый сам запустил станок и вместе с погибшим начал пилить бревна. Во время работ из пильного узла вылетела древесная щепа и попала в мужчине в сердце. Травма оказалась смертельной - работник скончался в районной больнице.

По информации СУ СК России по Смоленской области, в отношении директора пилорамы возбуждено уголовное дело, ему назначен штраф в размере 50 тысяч рублей. Суд также принял во внимание материальное возмещение вреда со стороны подсудимого, оказание помощи и принесение извинений семье погибшего.

Ранее смолянина арестовали на 11 суток за неуплату алиментов. Мужчина задолжал сыну 135 тысяч рублей.