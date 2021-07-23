Смоленский губернатор назначил нового заместителя. Фото: Станислав Дзасохов.

По распоряжению Алексея Островского заместителем стал Станислав Дзасохов. Мужчина родился в Москве, окончил Московский государственный юридический университет по специальности «Юриспруденция».

Трудовую деятельность начал в Региональной общественной организации «Детская футбольная лига». С 2017 по 2021 годы выполнял обязанности помощника члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ, а в 2019-2020 работал директором Фонда поддержки развития регионов «Региональная платформа».

Помимо всего этого, новый чиновник занимается вольной борьбой, является мастером спорта по пауэрлифтингу и активно ведёт Инстаграм, где позиционирует себя как Государственный деятель. Станислав неоднократно посещал Смоленскую область, о чем рассказывал своим подписчикам:

– Хочу отметить, что регион активно развивается и показывает хорошие результаты по различным направлениям. Сюда привлекаются инвестиции, создаются промышленные предприятия, строятся технопарки, поднимается сельское хозяйство. Буду рад вновь приехать в Смоленск, – поделился чиновник на своей странице в социальных сетях.

Исполняющий обязанности замгубернатора будет координировать вопросы молодежной политики, гражданско-патриотического воспитания, физической культуры и спорта. Кроме того, контролировать деятельность ГУ Смоленской области по делам молодежи и гражданско-патриотического воспитания и Главного управления спорта Смоленской области.

Ранее «КП» писала, что в Смоленской области 1718 несовершеннолетних получили работу. В приоритете были подростки, находящиеся в трудной жизненной ситуации.