В Смоленске глава горсовета оценила ход ремонта межквартальных проездов

Обсудив с начальником управления дорожного хозяйства и строительства Администрации города Натальей Майоровой и представителем муниципального казённого учреждения «Строитель» перечень работ, которые планируется произвести на данной территории, Виктория Макарова рассказала о пожеланиях жителей, с которыми встречалась накануне. А также поговорила о предстоящем ремонте с заведующей расположенной рядом женской консультацией Натальей Габор.

На этом проезде, протяженностью около 70 метров, возникла сложность с обустройством тротуара рядом с несколькими деревьями, растущими недалеко от основной дороги.

– Мы ещё раз посмотрели всё на месте. Для нас важно сохранить деревья, но и сделать так, чтобы жители могли комфортно и безопасно передвигаться, поэтому должным образом будет обустроена привычная для людей пешеходная зона, которая проходит рядом со зданием женской консультации, – сообщила Виктория Макарова.

На заседании 22 июля представитель подрядчика отметил, что к ремонту этого проезда приступят в середине августа.

Также в среду спикер горсовета побывала на проезде возле роддома на Кирова, где в начале июля в ходе инспекции были выявлены замечания, которые до сих пор не устранены.

– На одном из участков, где было повреждено покрытие тротуара, видимо, нарушили технологию укладки асфальта. Качество нового слоя гораздо хуже. За последние две недели проседание только усилилось, появились трещины. Если есть недочёты, их нужно оперативно и качественно устранять, – отметила Виктория Макарова, подчеркнувшая, что подрядные организации должны относиться к своим обязательствам по ремонту межквартальных проездов ответственно.