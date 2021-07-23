С помощью сервиса СБЕР ЕАПТЕКА смоляне смогут бесплатно получать лекарства на дом. Фото: пресс-служба администрации Смоленской области.

Покупателям стала доступна удобная система поиска медикаментов в мобильном приложении, консультация с фармацевтом в чате в любое время суток и бесплатная доставка лекарств без рецепта. Речь идёт о сервисе СБЕР ЕАПТЕКА.

В настоящее время подобные аптеки представлены более чем в 70 регионах. В Смоленске – первый хаб (большое помещение для хранения товаров, в частности, интернет-заказов) располагается по адресу ул.Шевченко, дом 2. На хранение лекарств здесь отведено около 400 квадратных метров, представлены свыше 2 тысяч производителей. Заказы доставляются в течение нескольких часов, также их можно получить в 20-ти пунктах выдачи.

По информации пресс-службы областной администрации, в Смоленске планируется введение электронных рецептов на лекарственные препараты, которые заменят стандартные бумажные бланки. Подобная цифровизация будет удобна как для пациентов, так и для самих врачей – такой рецепт нельзя потерять или подделать.

Ранее в Смоленске глава горсовета оценила ход ремонта межквартальных проездов. Виктория Макарова передала подрядным организациям пожелания жителей.