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Общество25 июля 2021 7:58

В ночном пожаре в Гагарине Смоленской области погибли двое

К моменту прибытия пожарных, из окон дома вырывались языки пламени
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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В ночном пожаре в Гагарине Смоленской области погибли двое. Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.

В ночном пожаре в Гагарине Смоленской области погибли двое. Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.

Сегодня ночью пожарные в Гагарине убыли на улицу Гжатскую по сообщению о пожаре в частном жилом доме. К моменту их прибытия, из окон деревянного дома вырывались языки пламени, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области.

В процессе ликвидации пожара обнаружены тела двух погибших. Оперативно-следственная группа выяснила, что тела принадлежат женщине 1964 и мужчине 1985 года рождения.

«Пожар ликвидирован. В результате случившегося дом выгорел изнутри. Причины пожара и нанесенный ущерб устанавливаются», - добавили в ведомстве.

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