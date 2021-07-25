В ночном пожаре в Гагарине Смоленской области погибли двое. Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.

Сегодня ночью пожарные в Гагарине убыли на улицу Гжатскую по сообщению о пожаре в частном жилом доме. К моменту их прибытия, из окон деревянного дома вырывались языки пламени, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области.

В процессе ликвидации пожара обнаружены тела двух погибших. Оперативно-следственная группа выяснила, что тела принадлежат женщине 1964 и мужчине 1985 года рождения.

«Пожар ликвидирован. В результате случившегося дом выгорел изнутри. Причины пожара и нанесенный ущерб устанавливаются», - добавили в ведомстве.

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