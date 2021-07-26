Стали известны подробности страшного пожара в деревне под Дорогобужем. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

26 июля около часа ночи пожарные получили сообщение о возгорании в двухквартирном жилом доме в деревне Садовая. К моменту прибытия спасателей, одна из квартир выгорела полностью, огнём уничтожена кровля. По информации пресс-службы ГУ МЧС по Смоленской области, при осмотре помещения было обнаружено тело 64-летней женщины, предположительно, хозяйки квартиры. Точная причина пожара до сих пор устанавливается.

Ранее "КП" писала, что житель пострадал при пожаре в квартире в Дорогобужском районе.