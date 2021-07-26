Объем промышленной очистки воды на МЖД увеличен в 2 раза в первом полугодии. Фото: пресс-служба МЖД.

Объем промышленной очистки воды на МЖД за 6 месяцев текущего года увеличен на 259 тыс. куб. метров, что на 67,8 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом потребление воды предприятиями железнодорожного транспорта в границах дороги сократилось на 8,6 % (201,0 тыс. куб. м).

Такого результата удалось достичь за счет реконструкции очистных сооружений на железнодорожной станции Смоленск-Сортировочный и ремонта очистных сооружений на станции Узловая.

В настоящее время на МЖД действуют 60 хозяйственно-бытовых и ливневых очистных сооружений, 13 из них реконструированы. В рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД» в этом году продолжится реконструкция очистных сооружений на станции Курбакинская в Курской области, начнется на станциях Бекасово в Москве и Вязьма-Сортировочная в Смоленской области. Их оснащение новым оборудованием позволит увеличить объемы очистки сточных вод на 6,7% и снизить неблагоприятное воздействие на окружающую среду. Кроме того, реконструированные очистные сооружения автоматизированы, процесс управления ими осуществляется дистанционно, что позволяет экономить человеческие ресурсы.

- ОАО «РЖД» уделяет большое внимание вопросам экологической безопасности. На Московской железной дороге реализуется ряд проектов, направленных на снижение негативного воздействия на окружающую среду. Одним из них является реконструкция и ремонт существующих очистных сооружений. Это важные объекты не только с экологической, но и с социальной точки зрения. Сточные воды на них поступают как с предприятий железнодорожного транспорта, так и из жилого сектора близлежащих микрорайонов. Доля стоков из некоторых жилых массивов доходит до 60%. Модернизируя очистные сооружения, железная дорога вносит весомый вклад в сохранение водных ресурсов и работу городских систем водоотведения, - рассказал начальник МЖД Михаил Глазков.