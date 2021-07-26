Жители Смоленска стали чаще обращаться к дерматологам. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Среди смолян резко возросло число пациентов, обратившихся с микротравмами кожи, сообщает региональный департамент по здравоохранению со ссылкой на Центр общественного здоровья и медицинской профилактики. Пациенты - дети и молодежь - жалуются на сыпь. Врачи диагностируют пиодермию. По информации сотрудников Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, с распространённым кожным заболеванием обратилось 25% от общего числа пациентов.

- Мелкие повреждения, загрязнение, перегревание или переохлаждение являются предрасполагающим фактором к образованию пиодермии. К повреждениям приводят повышенная потливость, укусы насекомых, повышенный сахар в крови и др. Из-за появившегося зуда, расчесов площадь пораженного участка может расти, - говорит врач дерматовенеролог высшей категории Татьяна Пузенко.

Специалисты обращают внимание, что, если заболевание не удается победить самостоятельно, не нужно запускать его, а своевременно обращаться за помощью к врачам. Использование специальных мазей или прием антибиотиков, которые может подобрать только медик, напоминают сотрудники Центра.

Ранее "КП" писала, что с помощью сервиса СБЕР ЕАПТЕКА смоляне смогут бесплатно получать лекарства на дом. Доставка распространяется на безрецептурные препараты.