Смоленская семья вошла в число победителей во Всероссийском конкурсе. Фото: пресс-служба администрации Смоленской области.

Подведены итоги Всероссийского конкурса «Семья года-2021». Смоляне шестой раз подряд занимают призовые места.

В номинации «Семья – хранитель традиций» победили Олег Геннадьевич и Наталья Николаевна Дмитриевы из Новодугинского района, сообщает губернатор Смоленской области в социальных сетях.

В семье двое взрослых детей – Дмитрий и Юлия. Дочь занимается волонтёрской деятельностью, принимает участие в патриотических мероприятиях, а Дмитрий участвует в Вахтах Памяти с 14 лет (сейчас ему 23). Дмитриевы являются участниками поискового отряда «Вазуза», в который вступили благодаря успехам старшего сына в поисковых экспедициях. Он неоднократно награждался поощрениями разного уровня, включая федеральный. Вдохновившись успехами члена семьи, Дмитриевы активно включились в поисковое движение.

– Наша семья гордится тем, чем мы занимаемся. Когда-то наш сын вовлек нас в поисковое дело, которое стало для нашей семьи общим, – поделились Дмитриевы.

По словам победителей, у них есть даже собственный девиз, в основу которого легли слова Роберта Рождественского: «Памяти павших будьте достойны». В следующем году «Семья – хранитель традиции» отпразднует серебряную свадьбу.

Ранее «КП» писала, что объем промышленной очистки воды на МЖД увеличен в 2 раза в первом полугодии. Такого результата удалось достичь за счет реконструкции очистных сооружений на железнодорожной станции Смоленск-Сортировочный и ремонта очистных сооружений на станции Узловая.