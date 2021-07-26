Три улицы Смоленска останутся без горячей воды ещё на неделю. Фото: пресс-служба филиала ПАО "Квадра".

«Квадра» проводит замену теплосетей на нескольких улицах Смоленска. Жители Ново-Киевской находились без горячей воды полтора месяца, сейчас сроки работ увеличились ещё на неделю. По информации сотрудников организации, ремонту мешает арка многоквартирного дома - она ограничивает применение крупногабаритной техники. Однако, по словам местных жителей, ремонтные работы начались только на прошлой неделе, ранее ремонт организацией не проводился.

В то же время жители улиц Краснинское шоссе и Нормандия-Неман также останутся без горячей воды на длительный срок – ремонтируемый участок снабжает водой и примыкающие к нему участки сети.

Ранее «КП» писала, что объем промышленной очистки воды на МЖД увеличен в 2 раза в первом полугодии. Такого результата удалось достичь за счет реконструкции очистных сооружений на железнодорожной станции Смоленск-Сортировочный и ремонта очистных сооружений на станции Узловая.