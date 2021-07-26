Стали известны три лучшие школы Смоленска по результатам ЕГЭ. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Максимальные знания показали ученики Лицея Кирилла и Мефодия (11 человек), школы №33 (7 человек) и гимназии №1 им. Н.М. Пржевальского (5 человек), об этом рассказала начальник департамента по образованию и науке Смоленской области Елена Талкина.

Всего 59 выпускников получили максимальное количество баллов по одному предмету. Самые лучшие результаты – по русскому языку. Кроме того, выпускник Лицея имени Кирилла и Мефодия набрал высший балл сразу по двум предметам – физике и профильной математике.

Высокие результаты продемонстрировали и выпускники из Десногорска, Велижского, Гагаринского, Дорогобужского, Краснинского, Вяземского и других районов области.

Ранее «КП», что итоги проведения ЕГЭ подвели в Смоленской области. Экзамены прошли без сбоев, были также учтены все рекомендации Роспотребнадзора в период пандемии.