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Общество26 июля 2021 14:32

Смоляне пожаловались на воющую взаперти собаку

Животное закрыто в сарае
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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Смоляне пожаловались на воющую взаперти собаку. Фото: Подслушано Смоленск, ВКонтакте.

Смоляне пожаловались на воющую взаперти собаку. Фото: Подслушано Смоленск, ВКонтакте.

Жители Смоленска пожаловались в соцсетях на воющую взаперти собаку. Животное закрыли в сарае между домами по адресу 3-я линия Красноармейской слободы д. 8 и пер. Водяной д. 4.

- Чей сарай, я не знаю. Она бедная воет уже давно. Воды и еды я ей принесла. В 112 позвонила, но пока от них тишина. Что дальше делать я не знаю, - поделилась местная жительница.

Смоляне в комментариях порекомендовали женщине не тратить время на звонки и переписку, а выломать одну из палок и выпустить животное на свободу.