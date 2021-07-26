Большая стая бездомных собак держит смолян в страхе

Жители микрорайона Соловьиная роща пожаловались в соцсетях на многочисленную стаю бездомных собак. Со слов очевидцев, животные ведут себя агрессивно: кидаются на людей, дерутся друг с другом, подбегают к детям. Жители микрорайона отметили, что собак уже пытались отловить, но местные зоозащитники не позволили этого сделать. Сейчас в стае насчитывается от 10 до 20 животных, они мешают пройти и лают на прохожих.

– Жители соловьиной рощи, что мы можем сделать вместе? Написать куда, подать коллективное заявление? Очень много писем от жителей рощи, собаки бывают агрессивны, даже если просто проходишь мимо. Подбегают к детям, люди боятся, – поделилась автор поста.

Ранее в местном приюте для животных «Верность» сообщили, что отлов бездомных животных пройдёт в Смоленской области с 26 июля по 31 декабря этого года. Организация принимает заявки на адреса электронной почты: vet@admin-smolensk и gaficka1@yandex.ru.

Ранее "КП" писала, что крышу здания Смоленской православной гимназии нашли в пункте приема металла. Ущерб оценивается в 50 тысяч рублей.