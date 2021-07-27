24 знака туристской навигации установили в Смоленской области. Фото: инвестиционный портал Смоленской области.

По информации инвестиционного портала Смоленской области, к настоящему моменту на региональных автодорогах установили 24 знака навигации. Указатели выполнены по всемирному шаблону: белая пиктограмма и текст на коричневом фоне. Новыми знаками обзавелись объекты культурного наследия, например, Национальный парк «Смоленское Поозерье». Указатель стоит в Рудне для тех, кто едет в регион из Витебска. В Сычевском районе появился знак, указывающий на исток Днепра, куда регулярно организовывают туры для смолян, а также установлены указатели, обозначающие дорогу на городище «Бурцева гора» в Рославле, музей-усадьбу Глинки в Ельне, курган Славы в Десногорске и другие.

Установка навигации проходит при поддержке завода «ЭГГЕР Древпродукт Гагарин». Ещё в феврале 2021 года губернатор Смоленской области подписал с компанией социальное соглашение.

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