Более трёх тонн «санкционного» сыра и сливочного масла задержали таможенники в Смоленске. Фото: пресс-служба Смоленской таможни.

Таможенники остановили грузовик в Ярцевском районе Смоленской области. Согласно документам, водитель перевозил более 21 тонны мясных субпродуктов из Калининграда в Санкт-Петербург, сообщили в пресс-службе Смоленской таможни. При проведении досмотра, помимо заявленного в документах товара, сотрудники обнаружили 3,2 тонны сыра и сливочного масла из Италии, Дании и Финляндии. Ввоз данной продукции в Российскую Федерацию запрещён.

Смоленской таможней в отношении перевозчика возбуждено дело об административном правонарушении. Нарушителя ожидает штраф в размере от 50 до 300 тыс. рублей, а запрещённые продукты подлежат уничтожению.

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