Рождаемость в Смоленской области за последние пять лет упала на треть. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным ЗАГС по Смоленской области, население региона продолжает сокращаться. Смертность в 2020 году превысила рождаемость почти в 2,4 раза, убыль населения составила 9252 человека. В 2021 году демографическая ситуация не улучшилась – за первое полугодие родилось 3034 человека, а умерло 8677, то есть в 2,8 раз больше. Для сравнения: численность населения Сычёвки составляет 8394, это значит, что за первое полугодие умер целый районный город.

Разумеется, на демографические процессы не только в регионе, но и во всей стране повлияла пандемия коронавирусной инфекции. Число летальных исходов, к сожалению, всё ещё продолжает расти.

Есть и хорошие новости: в Смоленской области активно идет реализация проекта «Демография», целью которого является увеличение суммарной рождаемости. В общей сложности за последние пять лет рождаемость упала на треть, но среди новорожденных увеличилось число третьих и четвёртых детей в семье. На рождаемость влияет и государственная поддержка родителей.

Ранее «КП» писала, что 24 знака туристской навигации установили в Смоленской области. Указателями теперь обозначены несколько объектов культурного наследия.