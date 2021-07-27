Пункты вакцинации от коронавируса в Смоленской области появились на интерактивных картах. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Смоленской области открыто 37 стационарных и 6 мобильных пунктов вакцинации от COVID-19. Все они нанесены на Яндекс.Карты и Google Maps, сообщил областной ЦУР. Жители региона могут найти ближайший пункт вакцинации и построить до него маршрут, информация на картах регулярно обновляется. Появление данных стало возможным благодаря проекту Минздрава, Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и АНО «Диалог Регионы». На карты нанесены почти 6000 объектов страны.

За последние сутки новые случаи заражения COVID-19 выявили в 18 районах Смоленской области. Общее число заразившихся коронавирусом смолян достигло 40 555 человек.

Ранее "КП" публиковала последние новости по коронавирусу в регионе. По информации столичного Оперштаба, за 26 июля 205 человек заразились, 5 смолян погибло.