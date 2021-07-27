Добровольцы привели в порядок несколько захоронений в Смоленской области. Фото: Андрей Смирнов.

В регионе продолжают благоустраивать могилы мирных жителей, пострадавших от немецко-фашистских захватчиков в 1942 году. Волонтёры очищают территорию от грязи и листвы, красят таблички, приводят в порядок надгробия и возлагают цветы.

Работы на воинских захоронениях проводятся в рамках проекта «Доброхоты». Участие в работе принял депутат Смоленской областной Думы от фракции «Единой России», член поискового отряда «Славяне» Андрей Моргунов.

– Уже сложилась традиция, что ежегодно летом на каждой «Вахте памяти» все поисковики и неравнодушные люди становятся «доброхотами». Известно, что название отряда означает по церковно-словянскому словарю «делающие добро по собственному влечению». Мы находим воинское захоронение, затем приводим его в порядок, – рассказал координатор проекта Александр Семёнов.

Добровольцы благоустроили могилу ветерана в Велижском районе, дочь которого находится за Уралом и не может приехать из-за плохого здоровья. Помимо этого, группа «доброхотов» отправилась за 20 км от лагеря «Вахты памяти» к захоронению старшего лейтенанта Кузнецова из 145-й стрелковой дивизии, где также провела работы по благоустройству.

Ранее "КП" писала, что смоляне выиграли золото на Олимпиаде в Пекине. Победу одержали Никита Нагорный и Артур Далалоян.