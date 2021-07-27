Ручную гранату Ф-1 нашли во дворе дома в Вязьме. Фото: СОГБУ "Пожарно-спасательный центр".

Заявка об обнаружении взрывоопасного предмета, оставшегося со времен Великой Отечественной войны, поступила в СОГБУ «Пожарно-спасательный центр» 25 июля.

Граната была обнаружена в районе дома №2 Вязьме по улице Полины Осипенко. Оружие пролежало в земле десятки лет и по-прежнему представляло опасность. Опасная находка уничтожена, люди не пострадали.

Ранее более трёх тонн «санкционного» сыра и сливочного масла задержали таможенники в Смоленске. Перевозчику грозит штраф от 50 тысяч рублей, а запрещённый товар будет уничтожен.