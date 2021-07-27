В Смоленске пропавшую 12-летнюю девочку нашли. Фото: ПСО "Сальвар".

12-летнюю Александру Дмитриеву нашли живой, сообщает ПСО «Сальвар» в соцсетях. Ранее сообщалось, что ребенок ушла и дома 26 июля по улице Твардовского и не пришла домой ночевать.

К поискам подключились добровольцы и полиция.

Днем 27 июля стало известно, что ребенок жив и ее здоровью ничего не угрожает.

Ранее "КП" писала, что в Смоленске юношей и девушек приглашают в качестве вожатых в ДОЛ «Салют». Смена пройдет с 4 по 24 августа.