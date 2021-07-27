Ремонт участка дороги на улице Шевченко завершают в Смоленске. Фото: администрация г. Смоленска.

Ремонт участка дороги на улице Шевченко завершают в Смоленске, сообщает пресс-служба городской администрации. Сегодня, 27 июля, специалисты «Дормостстроя» укладывает верхний, финальный, слой асфальтобетона.

Работы ведутся на проблемном участке от дома 95 до дома 101А.

Ранее "КП" писала, что крышу здания Смоленской православной гимназии нашли в пункте приема металла. Ущерб оценивается в 50 тысяч рублей.