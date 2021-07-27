Смоленская область вошла ТОП-10 по России по темпам вакцинации. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Алексей Островский сообщил в соцсетях о хорошей динамике снижения заболеваемости коронавирусом. Об этом свидетельствует и анализ показателей использования коечного фонда. На данный момент в наших учреждениях здравоохранения развернуто 1686 койко-мест, из них свободны 515. Это хороший резерв, отметил глава региона.

Алексей Островский сообщил, что, если тенденция продолжится, то учреждения начнут возвращать к основному профилю работы. Но расслабляться в любом случае пока еще рано.

- Как я уже не раз говорил, коронавирус сам по себе никуда не испарится и не самоликвидируется. Чтобы остановить пандемию, нам нужен коллективный иммунитет, а его можно получить только с помощью вакцины, - отметил губернатор.

В последнее время каждый день защиту от коронавируса получают порядка 5 тысяч смолян. На данный момент Минздрав поставил в регион 225 тысяч 549 доз вакцины. Ее первым компонентом привиты почти 198 тысяч человек, полностью завершили вакцинацию порядка 131 тысячи смолян.

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