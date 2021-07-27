Смоленск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Смоленск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Смоленск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия27 июля 2021 14:50

Житель Рославля сядет в тюрьму за вымогательства

Мужчина не только требовал деньги под надуманным предлогом, но и ударил пострадавшего
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Житель Рославля сядет в тюрьму за вымогательства.

Житель Рославля сядет в тюрьму за вымогательства.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В конце июня 2021 года ранее судимый местный житель требовал с 19-летнего молодого человека 7 тысяч рублей. Мужчина не только угрожал, но и ударил пострадавшего в лицо, после чего отобрал мобильный телефон парня, сообщили в пресс-службе УМВД России по Смоленской области.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 163 УК РФ «Вымогательство». Мужчину задержали, ему грозит 7 лет лишения свободы, расследование продолжается.

Ранее "КП" писала, что более трёх тонн «санкционного» сыра и сливочного масла задержали таможенники в Смоленске. Перевозчику грозит штраф от 50 тысяч рублей, а запрещённый товар будет уничтожен.