Светофоры отключат на одном из перекрёстков Смоленска. Фото: Департамент Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству.

28 июля из-за ремонтных работ отключат светофоры на одном из смоленских перекрёстков. Об этом сообщает филиал СОГБУ «Смоленскавтодор».

Работы будут проходить с 9:00 до 17:00 на пересечении улиц Нормандия-Неман и Полтавской.

Ранее «КП» писала, что ремонт трёх улиц в центре Смоленска планируют завершить в течение месяца. В ближайшее время отремонтируют дороги на улицах Пржевальского, Коненкова и Глинки. Кроме того, завершают ремонт участка дороги и на улице Шевченко. Рабочие укладывают верхний слой асфальта.