Смоленские студенты взяли ещё одно золото на Олимпийских играх в Токио. Фото: пресс-служба СГАФКСиТ.

Студентка Смоленского государственного университета спорта Ангелина Мельникова стала олимпийской чемпионкой в командном многоборье вместе с Владиславой Уразовой, Лилией Ахаимовой и Викторией Листуновой. Спортсменки одержали победу с результатом 169,528, оставив позади команду США.

Соревнование началось с опорного прыжка. Многое зависело от лидеров команд – Ангелины Мельниковой и Симоны Байлз. Ангелина выступила почти безупречно, получив 14,600 баллов. Американская чемпионка вышла на ковёр последней и не смогла приземлиться после прыжка. Изначально у Байлз была заявлена самая большая сложность элемента, но в итоге девушка получила низкую оценку. Несмотря на то, что впереди было ещё три снаряда, американка не собиралась бороться за победу и отказалась участвовать. Позже сообщили, что Симона снялась с соревнований из-за травмы.

На следующем снаряде потерпели неудачу и другие конкуренты нашей сборной – китаянка Лю Юфей упала на брусьях, из-за чего соревноваться между собой остались только российская и американская команды.

За два последующих выхода к гимнастическому бревну сборная России лишилась преимуществ перед соперниками, но сдаваться не планировала.

Последней вышла на ковёр Ангелина Мельникова – лидер команды, двукратный серебряный призёр чемпионата мира в командном первенстве, двукратный бронзовый призер чемпионата мира 2019 года в личном многоборье и вольных упражнениях, двукратная чемпионка Европейских игр 2019 года и четырёхкратная чемпионка Европы. Выполнив всё без единой ошибки, Ангелина подарила России очередную победу на Олимпийских играх в Токио. Стоит отметить, что женская сборная впервые выиграла командный турнир по спортивной гимнастике.

Ранее на Олимпийских играх в Токио одержали победу смоленские студенты Никита Нагорный и Артур Далалоян. Сборная России вновь стала сильнейшей командой мира по гимнастике.