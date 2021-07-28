Поиски пропавшего 82-летнего пенсионера завершились в Смоленске. Фото: ПСО "Сальвар".

26 июля пропал 82-летний пенсионер Олег Носков. Около 13:00 он вышел из дачного кооператива на Досуговском шоссе и не вернулся. Поисками занялись ПСО «Сальвар», полиция и неравнодушные местные жители. Пенсионер был найден поздно вечером, 27 июля. Мужчину нашли живым.

Ранее "КП" писала, что глава Смоленска высказался против ограждений в центре города. Андрей Борисов считает, что они испортят внешний вид исторической части.

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