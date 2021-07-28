Смолянке пришлось доказывать родство с умершим отцом для получения наследства. Фото: Артем КИЛЬКИН

Жительница Смоленска обратилась в суд с заявлением на получение денег, находившихся на банковских счетах умершего отца. Ленинский суд отклонил иск из-за различий в фамилии и отчестве девушки, а также отсутствия документов, подтверждающих факт родства.

После этого девушка обратилась в Смоленский областной суд, предоставив трудовую книжку, страховое свидетельство, копию военного билета и другие документы умершего родственника. Изучив все материалы, суд признал требования смолянки законными, она получила право на наследство.

Ранее «КП» писала, что поиски пропавшего 82-летнего пенсионера завершились в Смоленске. Мужчина найден живым.