Гражданин Беларуси обвиняется в покушении на убийство смолянина. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Инцидент произошёл 26 февраля 2021 года. По информации СУ СК России по Смоленской области, мужчины распивали спиртные напитки в подвале одного из домов по улице Реввоенсовета в Смоленске. Между знакомыми произошёл конфликт, который перерос в драку. Обвиняемый ударил смолянина ножом в живот. Потерпевший смог уйти и обратился за помощью к прохожим на улице. Они вызвали скорую, мужчину забрали в больницу.

В ходе расследования выяснилось, что обвиняемый 36-летний гражданин Республики Беларусь проживал на территории РФ без регистрации и не имел постоянного места жительства. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Покушение на убийство». Материалы направлены в суд для дальнейшего рассмотрения.

Ранее «КП» писала, что «ГАЗель NEXT» загорелась на улице Кирова в Смоленске. Кабина автомобиля вспыхнула на глазах у прохожих.