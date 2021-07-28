В Смоленске автоледи на Renault сбила пешехода возле отделения полиции. Фото: Шерстеникин Вадим.

ДТП произошло около 17.28 в районе дома №3 по улице Ново-Московская напротив ТРЦ «Галактика».

34-летняя водитель Renault сбила девушку 1999 года рождения, которая шла по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, сообщили в отделе пропаганды областного УГИБДД.

Ранее «ГАЗель NEXT» загорелась на улице Кирова в Смоленске. Кабина автомобиля вспыхнула на глазах у прохожих.