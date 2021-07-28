В Смоленской области предметы середины 10 века найдены при раскопках в Гнёздово. Фото: личный блог Василия Новикова.

Раскопки ведутся Смоленско-Гнездовской объединенной экспедицией (МГУ, ГИМ, СОГБУК «Гнездово») и ИА РАН. Подробностями исследования поделился руководитель археологического отряда музея-заповедника «Гнездово» кандидат наук Василий Новиков в своём блоге.

Сейчас археологи проводят раскопки на Центральном поселении, где ищут остатки сооружений, предметы, связанные с жизнью поселения в 10 веке и исследуют разрушенные смоленские курганы.

В ходе работ на западной части поселения обнаружили производственный комплекс со множеством ям. Здесь в большом количестве найдены тигли (емкости для нагрева и обжига различных металлов), а также предметы, связанные с культурой смоленских длинных курганов.

Фото: личный блог Василия Новикова.

В восточной части работы преимущественно носят охранно-спасательный характер. Здесь также нашли несколько производственных зон, янтарь и предметы, связанные с жизнью поселения во второй половине 10 века. Кроме того, обнаружен военный ров, который был выкопан в 1943 – 1944 гг. Он хорошо виден на немецкой аэрофотосъемке памятника.

Василий Новиков отметил, что этот год войдёт в историю самыми большими раскопанными площадями на территории Центрального поселения: разрушенных курганов оказалось значительно больше, чем они предполагали, а размеры их более чем внушительные по высоте и диаметру. Сейчас проверяется версия о существовании средневековых дорог, которые разделяют территорию на компактные участки, которые хорошо видны на лидарной съемке.

Кроме того, на селище продолжаются работы по исследованию участка разрушенного могильника. Удалось обнаружить остатки погребения по обряду кремации: лепные горшки с останками и девять украшений с молоточками Тора. А также целый поясной набор, арбалетный болт, кубический замок, стеклянный перстень из синего стекла и многое другое.

Ранее стали известны подробности хода дорожных работ в центре Смоленска. Ремонт идёт с опережением графика на два месяца.