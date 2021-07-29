Горячую воду вернули жителям центральных улиц Смоленска. Фото: пресс-служба филиала ПАО «Квадра».

Уже отремонтированы и включены в работу участки теплотрассы на улицах Шевченко, Твардовского, Козлова, Крупской, проспекте Гагарина. Ремонт ещё продолжается на улицах 25 Сентября, Попова и Рыленкова.

Замена подземных сетей на Нормандии-Неман – самая трудоемкая часть дорожного ремонта в этом году, отмечают коммунальщики. Работа уже завершена, но вернуть горячую воду невозможно до окончания ремонта на Ново-Киевской. Это обусловлено радиальной схемой системы теплоснабжения Смоленска.

Также подачу воды для 28 из 80 домов досрочно возобновили по улице Раевского. Остальная часть сети будет введена в работу согласно графику – 2 августа.

Ранее стали известны подробности хода дорожных работ в центре Смоленска. Ремонт идёт с опережением графика на два месяца.