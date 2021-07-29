Ливневки отремонтируют в рамках проекта по благоустройству дворов Смоленска. Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

Помимо основных работ по благоустройству, на улице Юрьева проводится ремонт участка централизованной ливневой канализации. Это избавит жильцов от луж во дворе.

При благоустройстве дворов городская администрация заранее оговаривает все необходимые работы и с ресурсоснабжающими организациями. Благодаря такому комплексному подходу жители получат не только обновлённый двор, но и отремонтированные инженерные коммуникации.

Во дворе также отремонтируют дорожное покрытие, установят освещение, скамейки и урны. Кроме того, на территории будет оборудована парковка для автомобилей, а также устроена лестница возле ЦТП для пешеходной связи между домами по Юрьева, 1/6 и Островского, 4.

Все работы ведутся в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», действие федерального проекта продлили до 2030 года.

Ранее «КП» писала, что жителям центральных улиц Смоленска вернули горячую воду. «Квадра» досрочно завершила часть работ.