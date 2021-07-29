Ремонт поликлиники № 8 досрочно завершили в Смоленске

Ремонт поликлиники Nº8 досрочно завершили в Смоленске. Фото Департамент здравоохранения Смоленской области.

В «Поликлинике №8» областного центра на протяжении нескольких лет протекала крыша. По информации регионального депздрава, средства на капитальный ремонт кровли были выделены в рамках программы «Развитие здравоохранения в Смоленской области».

На данный момент в регионе проводятся мероприятия по укреплению материально-технической базы областных государственных учреждений здравоохранения. Всего на эти цели поликлинике в текущем году выделено 4,5 млн рублей.

Ранее "КП" писала, что ливневки отремонтируют в рамках проекта по благоустройству дворов Смоленска. Жители получат не только обновленный двор, но и отремонтированные подземные коммуникации.