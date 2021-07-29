Детский сад на улице Колхозной начал работу в Смоленске. Фото: пресс-служба администрации Смоленской области.

Детский сад «Гнёздышко» в микрорайоне «Парковый» открыл свои двери ещё в апреле 2021 года. Дошкольное учреждение уже посещают 90 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. Здание рассчитано на 150 мест, в течение августа будут зачислены ещё 60 малышей.

В «Гнёздышке» уже оборудованы помещения с детскими спальнями, физкультурный и музыкальный залы, медпункт, спортивная и игровые площадки на территории. У детского сада есть свой мини-музей, в котором находятся поделки ребят и их родителей. Тематика поделок будет меняться: сейчас здесь расположена экспозиция, посвященная пожарной безопасности, а следующие поделки будут на тему правил дорожного движения.

Фото: пресс-служба администрации Смоленской области.

Помимо всего этого, в детском саду предусмотрено оборудование для детей с особыми потребностями: установлен лифт, вход в здание оборудован пандусами, на входе размещена информирующая тактильная табличка для людей с нарушением зрения.

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