Смоленскэнерго определило лучшие научные проекты студентов профильного вуза. Фото: ПАО «Россети».

Филиал «Россети Центр Смоленскэнерго» подвел итоги конкурса на «Лучший научный проект» среди научных работ бакалавров и магистров в области электроэнергетических систем и сетей кафедры «Электроэнергетические системы» филиала «Национального исследовательского университета МЭИ» в г. Смоленске, сообщает пресс-служба компании.

В состав центральной конкурсной комиссии от филиала «Россети Центр Смоленскэнерго» вошли и.о. заместителя генерального директора- директора Смоленскэнерго Виталий Мордыкин, преподаватели и руководители профильного вуза.

По итогам конкурса были определены победители и призеры по нескольким номинациям. В номинации «Лучший научный Проект в области технических решений и технологий для линий электропередачи, подстанций, распределительных и соединительных пунктов» первое место среди бакалавров заняли Владислава Семенова с работой о диагностике подвесной и опорной изоляции оборудования и ЛЭП напряжением 35-220 кВ и Елизавета Протасова с работой «Анализ современных способов диагностики силовых трансформаторов». Диплом второй степени вручен Анне Зайцевой за научную работу «Моделирование распределения электрического и магнитного поля в электрооборудовании». Бронзовым призором стала работа Александра Горобцова об анализе перспектив внедрения оптических трансформаторов тока и напряжения при модернизации электрооборудования подстанций энергосистемы.

Среди номинации «Лучший научный Проект в области технических и организационных мероприятий для снижения потерь электрической энергии в электрических сетях» отмечены научные работы магистров: Владислава Зирюкина («Анализ эффективности применения методов искусственного интеллекта в электроэнергетике») и Юлии Моисеенковой («Ситуационный анализ и моделирование параметров режима работы подстанций»). В число призеров вошли Александр Шиканов с работой «Исследование вопросов измерения больших постоянных токов» и Евгений Макаров с работой «Исследование моделей прогнозирования потребления энергосистем».

«Конкурс научных проектов студентов профильного вуза мы проводим ежегодно с 2013 года. Он не только дает возможность студентам развивать свои профессиональные компетентности, совершенствовать профессионально значимые личностные качества, создавать условия для профессионального становления и творческой самореализации, но позволяет энергокомпании поддержать разработки лучших молодых новаторов, выявить талантливых студентов, готовых прийти на работу в филиал», - прокомментировал и.о. заместителя генерального директора- директора Смоленскэнерго Виталий Мордыкин.

Реклама.