Качество первичной медпомощи хотят повысить в Смоленске. Фото: пресс-служба администрации Смоленской области.

Предложения медиков обсудили в ходе стратегической сессии «Единой России». В число трех самых актуальных проблем здравоохранения вошла нехватка специалистов, особенно на сельских территориях.

Привлекать медицинских работников помогает программа «Земский доктор», но ее необходимо доработать. Было предложено включить расширение выплат по программе на всех молодых специалистов - независимо от того, в каком населенном пункте они планируют работать, а также решить вопрос с жильем для проживания медработника.

Проблемы с кадрами в центральных районных больницах есть и в Смоленской области.

– Врачи работают на нескольких участках. Выходом из данной ситуации может стать повышение заработной платы врачам на селе, а также возможность получения жилья в собственность после определенного отработанного времени. Есть проблемы и с оснащением ЦРБ, транспортом, ремонтом больниц. Конечно, благодаря государственной поддержке ряд вопросов удается поэтапно решать. Смоленская область вошла в программу модернизации первичного звена, появилась возможность улучшить качество оказания первичной медпомощи, – сообщил депутат Смоленского городского Совета фракции «Единой России» Александр Эфрон.

Он добавил, что благодаря передвижному медицинскому комплексу «Здоровье Смоленщины» врачам удается обнаружить заболевания на ранней стадии и оперативно направить пациента в профильное лечебное учреждение. Это значительно помогает жителям сельской местности на протяжении многих лет.

Как главврач областного онкодиспансера Александр Эфрон анонсировал, что до конца 2021 года в Рославльской ЦРБ планируется открытие Центра амбулаторно-онкологической помощи. В 2023 году такой же Центр планируют открыть в Вязьме.

Помимо всего этого, было решено увеличить число бюджетных мест на узкопрофильные специальности. Речь идёт, в частности, об эпидемиологах, реаниматологах и инфекционистах.

Ранее "КП" писала, что ремонт поликлиники № 8 досрочно завершили в Смоленске. Закончились работы по капитальному ремонту кровли.