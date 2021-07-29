Два водителя ранены в ДТП бензовоза и грузовика MAN под Смоленском. Фото: паблик "Подслушано Смоленск" ВКонтакте.

Авария произошла вечером 28 июля на 290-м километре трассы P120 в посёлке Стодолище Починковского района. На трассе столкнулись два большегруза – бензовоз и грузовик с зерном.

В отделе пропаганды регионального УГИБДД сообщили, что 47-летний водитель не справился с управлением и влетел в фуру Scania с прицепом. После этого грузовик вылетел на встречную полосу, где столкнулся с бензовозом. От сильного удара у зерновоза оторвало кабину, из неё мужчине позже помогли выбраться спасатели.

В результате ДТП водители бензовоза и грузовика MAN получили серьезные травмы. Очевидцы вызвали скорую помощь, мужчин доставили в больницу. Кабина бензовоза частично загорелась, пожарным удалось потушить огонь до распространения на цистерну.

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