Поиски пропавшей 50-летней жительницы Смоленска завершены. Фото: ПСО "Сальвар".

Ольга Морозова ушла из дома 17 июля, с тех пор о её местоположении ничего не было известно. Поисками занялись ПСО «Сальвар» и полиция. 26 июля женщина была найдена живой.

Ранее «КП» писала, что два водителя ранены в ДТП бензовоза и грузовика MAN под Смоленском. Кабину одной из машин оторвало, пострадавшим помогали спасатели.

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