В Смоленске тело утонувшего мужчины подняли из озера в Красном Бору. Фото: СОГБУ «Пожарно-спасательный центр».

Тело 32-летнего мужчины подняли из озера Ключевое в Красном Бору, сообщили в СОГБУ «Пожарно-спасательный центр». Полицейские проводят проверку и выясняют обстоятельства трагедии.

Ранее в Смоленской области 16-летний парень спас из горящего дома сестру и двух детей. Подросток выводил детей через окно.

Также "КП" писала, что два водителя ранены в ДТП бензовоза и грузовика MAN под Смоленском. Кабину одной из машин оторвало, пострадавшим помогали спасатели.