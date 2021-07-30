Новую брусчатку выложили в сквере Памяти Героев в Смоленске. Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

Благоустройство территории проходит у памятника «Благодарная Росссия - героям 1812 года». Здесь завершаются работы по замену брусчатки – это должно решить проблему с водоотведением у подножья мемориала. Далее запланирован ремонт территории от памятника до улицы Дзержинского с реконструкцией клумб. При благоприятных погодных условиях работы завершат до конца лета.

Благоустройство проходит и в других скверах. Например, на днях производили ремонт лавочек и баскетбольных щитов в парке "Соловьиная роща", устраняли поломку оборудования детской площадки в парке "Крылатые земляки", восстановили урны в парке "Авиаторов", отремонтировали скамейки в Реадовке.

Ранее «КП» писала, что 50 автомобилей чиновников переданы медработникам Смоленской области. Транспорт позволит повысить оперативность оказания социальной и медицинской помощи жителям региона.