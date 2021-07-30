Более 7 тысяч самозанятых оформили свою деятельность в Смоленской области. Фото: страница губернатора Смоленской области в соцсетях.

В Смоленской области легализировали свою деятельность преимущественно водители, репетиторы, маркетологи, мастера маникюра и фотографы.

Как и другие предприниматели, они получают господдержку. Например, им доступен займ на сумму до 200 тысяч рублей с льготной ставкой, составляющей ½ ставки ЦБ. Фонд поддержки предпринимательства выдал уже около 2 млн рублей. Деньги нужны для покупки оборудования, организации фотосессий и иных видов маркетинга.

Кроме того, самозанятые получают бесплатную рекламную кампанию для продвижения в соцсетях, консультации юристов, бухгалтеров и маркетологов. Такого рода преференции им предоставляет Центр «Мой бизнес».

Ранее новую брусчатку выложили в сквере Памяти Героев в Смоленске. Рабочие планируют закончить ремонт к 1 сентября.