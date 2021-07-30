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Происшествия30 июля 2021 9:09

Сотрудникам смоленского предприятия задолжали более 17 млн рублей по зарплате

Деньги людям не выплачивали несколько месяцев
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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Сотрудникам смоленского предприятия задолжали более 17 млн рублей по зарплате. Фото: официальный сайт предприятия ООО «ИЦ Электролуч».

Сотрудникам смоленского предприятия задолжали более 17 млн рублей по зарплате. Фото: официальный сайт предприятия ООО «ИЦ Электролуч».

Сотрудники гагаринского ООО «ИЦ Электролуч» пожаловались на отсутствие зарплаты в течение нескольких месяцев. Госинспекция труда Смоленской области провела проверку, в результате которой стало известно, что 164 человека не получили деньги за март и май 2021 года. Общая сумма задолженности составила 17,5 млн рублей.

Работодателю сообщили, что необходимую сумму нужно выплатить до 19 июля, однако он проигнорировал предупреждение. 28 июля предприятие сообщило о частичной выплате средств, задолженность была погашена в размере 1 млн 487 тыс рублей. По информации пресс-службы инспекции, виновные лица привлечены к административной ответственности.

Ранее в Смоленске тело мужчины подняли из Реадовского озера. Обстоятельства случившегося устанавливаются.